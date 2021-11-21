З італійського острова через вулканічну активність евакуюють людей

Туристам буде заборонено відвідувати острів протягом місяця

Мер італійського острова Вулкано, що на північ від Сицилії, Марко Джорджіанні доручив евакуювати близько 150 людей через посилення вулканічної активності та газів. Про це повідомляє The Guardian.

«Дані свідчать про збільшення кількості газів, які викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть становити загрозу для здоров’я населення», – заявив мер.

За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), відбулося збільшення важких газів, які знижують кількість кисню в повітрі, створюючи труднощі з диханням, які можуть мати смертельні наслідки. Тому місцева влада створила «червону зону», де фіксується найвища концентрація газів та обмежила пересування мешканцям з 23:00 до 6:00.

Окрім того, туристам буде заборонено відвідувати острів протягом місяця.

Вулкано – маленький вулканічний острів, розташований приблизно за 20 кілометрів на північ від Сицилії. Острів являє собою вулканічний масив із кількома кратерами, один із яких діє.

Останнє виверження вулкана відбулося більше 130 років тому і тривало з 2 серпня 1888 року по 22 березня 1890 року.



