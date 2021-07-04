Заблукали у горах: в Альпах на смерть замерзли дві туристки

Рятувальну операцію ускладнили екстремальні погодні умови

В Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню. Про це повідомляє DW.

Троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення.

Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.

Рятувальну операцію ускладнили екстремальні погодні умови. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.

До слова, у Туреччині шукали українську туристку Яну Кривошею, яка здійснила сходження на гору Геїк Сіврісі (Geyik Sivrisi) в Анталії і вочевидь після того зникла.

42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса - Стамбул - Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там. При цьому останній сигнал її телефону був зафіксований у Манавгаті, за 80 км від місця зникнення.

Рідні повідомили про зникнення українському консульству, брат поїхав до Туреччини 12 травня.

Пошуками займаються рятувальники та альпіністи, серед яких у тому числі українці, і брат зниклої.

За його словами, на горі знайшли намет сестри, у якому залишилися її речі, але немає двох рюкзаків.