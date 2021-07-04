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    Заблукали у горах: в Альпах на смерть замерзли дві туристки

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    Вертоліт зміг приземлитися лише вночі - Заблукали у горах: в Альпах на смерть замерзли дві туристки
    Вертоліт зміг приземлитися лише вночі
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальну операцію ускладнили екстремальні погодні умови

    В Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню. Про це повідомляє DW.

    Троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення.

    Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.

    Рятувальну операцію ускладнили екстремальні погодні умови. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.

    До слова, у Туреччині шукали українську туристку Яну Кривошею, яка здійснила сходження на гору Геїк Сіврісі (Geyik Sivrisi) в Анталії і вочевидь після того зникла.

    42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса - Стамбул - Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там. При цьому останній сигнал її телефону був зафіксований у Манавгаті, за 80 км від місця зникнення.

    Рідні повідомили про зникнення українському консульству, брат поїхав до Туреччини 12 травня.

    Пошуками займаються рятувальники та альпіністи, серед яких у тому числі українці, і брат зниклої.

    За його словами, на горі знайшли намет сестри, у якому залишилися її речі, але немає двох рюкзаків.

    Теги: Швейцарія смерть вертоліт рятувальники альпінізм
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    Заблукали у горах: в Альпах на смерть замерзли дві туристки