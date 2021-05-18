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    У горах Туреччині вже тиждень шукають зниклу українку

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    Яна Кривошея&nbsp;сама підіймалась на вершину, адже вона є досвідчена альпіністка&nbsp; - У горах Туреччині вже тиждень шукають зниклу українку
    Яна Кривошея сама підіймалась на вершину, адже вона є досвідчена альпіністка 
    Фото: Slava Krivosheya

    Брат зниклої альпіністки вважає, що дівчину могли викрасти

    Із минулого тижня у Туреччині тривають пошуки української туристки Яни Кривошеї, яка здійснила сходження на гору Геїк Сіврісі (Geyik Sivrisi) в Анталії і вочевидь після того зникла. Про це розповів рідний брат зниклої В’ячеслав Кривошея на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, 42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса - Стамбул - Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там. При цьому останній сигнал її телефону був зафіксований у Манавгаті, за 80 км від місця зникнення.

    Рідні повідомили про зникнення українському консульству, брат поїхав до Туреччини 12 травня.

    Пошуками займаються рятувальники та альпіністи, серед яких у тому числі українці, і брат зниклої.

    За його словами, на горі знайшли намет сестри, у якому залишилися її речі, але немає двох рюкзаків.

    «Поліція, рятувальники та волонтери вже досить ретельно прочесали все її можливі маршрути, і наразі залишаються такі версії: заблукала і впала в невідомому поки місці, поїхала в інше місце лазити (малоймовірно), викрадення...» – написав В’ячеслав Кривошея.

    За його даними, турецькі правоохоронці не відстежили контакти сестри від аеропорту Анталії, щоб зрозуміти, з ким вона перетиналася.

    «Версія викрадення не відпрацьовується взагалі, хоча в наметі сестри залишилися деякі речі, необхідні для сходження, і це говорить про те, що вона, ймовірно, повернулася після сходження. Ніхто не відпрацьовує включення телефону 4 травня на відстані 90 км від місця зникнення (це ще раз говорить про можливість викрадення). Досі поліція не відстежила підозрюваних, не встановила, хто саме був поруч з нею. Можливо, саме ця людина намагалася включити мобільний телефон і зламати Google-аккаунт сестри за 90 км від місця її останньої стоянки», – написав Кривошея.

    За його словами, сестра є досвідченою альпіністкою.

    Теги: Туреччина Анталія Стамбул туризм українці викрадення рятувальники альпінізм поліція жінка
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    У горах Туреччині вже тиждень шукають зниклу українку