В Одесі горів ресторан, врятували матір з дитиною

Внаслідок пожежі пошкоджена шафа для копчення м’яса на кухні

У місті Одеса в суботу, 3 липня 2021 року, під час гасіння пожежі вогнеборці вивели якомога далі від вогню матір з дитиною.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«О 16 годині 17 хвилин рятувальники отримали виклик про задимлення на кухні ресторану Slow Piggy по вулиці Гаванна, Приморського району Одеси, що знаходиться на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Вже о 16 годині 39 хвилин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі пошкоджена шафа для копчення м’яса на кухні на площі 8 м2», – йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі з квартири на 2-му поверсі евакуйовано жінку з дитиною (анкетні дані не надали).

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток – встановлюються. Від ДСНС залучались 4 одиниці пожежної техніки та 14 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 3 липня в результаті пожежі в житловому будинку в провінції Альберта на заході Канади загинули семеро людей. З них було четверо дітей. Відзначається, що в будинку проживали дві мусульманські сім’ї.

Як повідомлялося, 20 червня в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. На щастя, все закінчилося добре. Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу.