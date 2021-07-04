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    В Одесі горів ресторан, врятували матір з дитиною

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    Загиблих та постраждалих немає - В Одесі горів ресторан, врятували матір з дитиною

    Загиблих та постраждалих немає

    Фото ОдессаОнлайн

    Внаслідок пожежі пошкоджена шафа для копчення м’яса на кухні

    У місті Одеса в суботу, 3 липня 2021 року, під час гасіння пожежі вогнеборці вивели якомога далі від вогню матір з дитиною.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «О 16 годині 17 хвилин рятувальники отримали виклик про задимлення на кухні ресторану Slow Piggy по вулиці Гаванна, Приморського району Одеси, що знаходиться на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Вже о 16 годині 39 хвилин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі пошкоджена шафа для копчення м’яса на кухні на площі 8 м2», – йдеться у повідомленні.

    Під час гасіння пожежі з квартири на 2-му поверсі евакуйовано жінку з дитиною (анкетні дані не надали).

    Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток – встановлюються. Від ДСНС залучались 4 одиниці пожежної техніки та 14 чоловік особового складу.

    Нагадаємо, 3 липня в результаті пожежі в житловому будинку в провінції Альберта на заході Канади загинули семеро людей. З них було четверо дітей. Відзначається, що в будинку проживали дві мусульманські сім’ї.

    Як повідомлялося, 20 червня в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. На щастя, все закінчилося добре. Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса ресторан рятувальники чоловік
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    В Одесі горів ресторан, врятували матір з дитиною