Старт ринку землі, футбольні пристрасті та скандал із туфлями: ТОП-10 подій тижня

«Главком» зібрав найголовніші події за останніх сім днів

В Україні стартувала земельна реформа, а пенсії із 1 липня зросли. Однак при цьому ціни на газ сягнули рекордних позначок, а також з’явився новий податок на розкіш.

Крім того, увесь тиждень у країні вирували неабиякі футбольні пристрасті. Отож, десять найголовніших новин останніх семи днів від «Главкому».

Земельна реформа

З 1 липня 2021 вступає в силу історичний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні.

З 1 липня скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності не можна. Іноземцям також ринок землі поки недоступний. Зате орендарі, які зараз орендують у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп, якщо домовляться із власником – і зійдуться в ціні.

Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього на ринок землі зайдуть юридичні особи (компанії) зі змогою купувати 10 тисяч гектарів.

Перерахунок пенсій з 1 липня: кому і на скільки підняли виплати

З 1 липня завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зростуть мінімальні пенсії – на 85 гривень. Відтак пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1 854 гривні. Водночас зросте й надбавка за вислугу років – 18,54 гривні за кожен додатковий рік.

В той самий час пенсіонери віком від 75 років мали почати отримувати додаткові 400 гривень щомісячно. Однак збільшення пенсій перенесли через нестачу коштів у держбюджеті.

Зате у липні проведуть індексацію пенсій для мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018 – 2020 роках. Зазначимо, що з 1 березня вже провели індексацію для 8 мільйонів пенсіонерів – на 11%.

15 грн за кубічний метр. Ціна на газ в Україні сягнула рекордної позначки

В ході торгів на українському ринку 1 липня ціни на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів, тобто за день зросли на 1500 грн/тис. куб м. Ціни ростуть через високий попит і недостатню пропозицію. Водночас каталізатором став ріст котирувань у Європі.

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку – там 1 липня ціна вже перевищила 15 936 грн/тис. куб м. Тобто спотові ціни на газ в ЄС перевищують $400 за тисячу кубометрів і тримаються на максимальному рівні протягом останнього тижня.

Путін підписав указ про «братерські звʼязки» з Україною

У затвердженій у суботу, 3 липня, стратегії національної безпеки Російської Федерації, в несподіваному ключі згадана Україна. Цей підписаний російським президентом документ зʼявився на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

У стратегії крім іншого зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано за допомогою зокрема зміцнення «братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами».

При цьому не вказані конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі прописана задача зміцнення позицій російської мови як «мови міжнародного спілкування» і надання підтримки російським громадянам в інших країнах, у збереженні їх «загальноросійської культурної ідентичності».

«Податок на розкіш»

Із 1 липня власники нерухомості в Україні починають оплачувати податок на своє майно – кого це стосується і який розмір оплати.

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам – власникам об'єктів нерухомості (будинків, квартир) за 2020 рік. Фактично оплачувати доведеться надлишкову площу нерухомості, тому цей податок ще називають «податок на розкіш».

У яких випадках доведеться платити податок?

Платниками є власники (якщо власниками нерухомості є неповнолітні діти, податок платять батьки або опікуни):

квартири площею понад 60 кв. м;

житлового будинку площею більше 120 кв. м;

різних типів об'єктів нерухомості, загальною площею понад 180 кв. м.

Платити податок потрібно за кожен квадратний метр понад цю норму.

Крім того, власникам квартири площею понад 300 кв. м або будинку понад 500 кв. м потрібно буде заплатити 25 тис. грн.

А якщо власників декілька?

якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений у натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

якщо об'єкт нерухомості у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Є винятки: багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їх сім'ї, громадські організації інвалідів.

В Україні померла людина після вакцинації Pfizer

У ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Причиною смерті вінничанина стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця, повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

«2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи – причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», – йдеться у повідомленні.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.

За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.

Лукашенко наказав повністю закрити кордон Білорусі з Україною

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною. «Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – заявив Лукашенко на заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, який відзначається 3 липня.

Також Лукашенко відзвітував про завершення «масштабної антитерористичної операції», в межах якої начебто викрили «сплячі терористичні комірки» та «загони самоооборони», з якими нібито пов'язані Німеччина, Україна, США, Польща й Литва.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

Міноборони потрапило у скандал через туфлі

Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У Міністерстві оборони відреагували на критику через туфлі у курсанток. Відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Міноборони зазначає у Facebook, що туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми.

Убивство Гонгадзе. Суд залишив у силі довічне ув’язнення Пукача

Верховний Суд залишив у силі рішення про довічне ув'язнення колишнього голови кримінального розшуку МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Колишній очільник карного розшуку просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

Вдова Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе подякувала усім, хто підтримував її у цей непростий час. Свою реакцію на рішення Верховного суду Гонгадзе опублікувала на сторінці в Facebook.

Футбольні пристрасті. Збірна України зіграла у чвертьфіналі Чемпіонату Європи

Збірна України з футболу подарувала справжнє свято уболівальникам. Так, 29 червня у одній восьмій підопічні Андрія Шевченка обіграли шведів та вийшли до чвертьфіналу.

При цьому Шевченко здивував італійських журналістів незнанням української мови.

3 липня збірна України залишила чемпіонат Європи. В матчі 1/4 фіналу наша команда поступилася Англії. На жаль, українці провалили початок спочатку першого тайму, а потім і другого. Нашим гравцям не вистачило і досвіду, і майстерності. Поки вони входили гру, пропустили разючу атаку. Підсумок - 0:4.

У півфіналах зустрічаються: Іспанія - Італія, Англія - Данія.