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    У світі

    «Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію

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    <p>Британські вертольоти Apache перед відправкою в Естонію</p> - «Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію

    Британські вертольоти Apache перед відправкою в Естонію

    Фото: Sky News

    Вертольоти перебуватимуть в Естонії протягом трьох місяців

    Великобританія відправила п'ять ударних вертольотів Apache в Естонію. Про це у понеділок повідомляє Sky News.

    Поспостерігавши за відправкою вертольотів з аеродрому Ваттишем у Саффолку, британський міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що переміщення Apache «життєво важливе».

     «Загроза з Росії дуже ймовірна», - сказав він і додав, що багато які країни «гаряче вітають» таке рішення Лондона.

    Вертольоти перебуватимуть в Естонії протягом трьох місяців. Також Великобританія скерувала в Прибалтику додатково 110 військовослужбовців. Загальна чисельність британських військ там тепер становить близько тисячі осіб.

    До  слова, США мають намір перекинути до Польщі 6 тис. солдатів.

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