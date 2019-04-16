«Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британські вертольоти Apache перед відправкою в Естонію Фото: Sky News

Вертольоти перебуватимуть в Естонії протягом трьох місяців

Великобританія відправила п'ять ударних вертольотів Apache в Естонію. Про це у понеділок повідомляє Sky News.

Поспостерігавши за відправкою вертольотів з аеродрому Ваттишем у Саффолку, британський міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що переміщення Apache «життєво важливе».

«Загроза з Росії дуже ймовірна», - сказав він і додав, що багато які країни «гаряче вітають» таке рішення Лондона.

Вертольоти перебуватимуть в Естонії протягом трьох місяців. Також Великобританія скерувала в Прибалтику додатково 110 військовослужбовців. Загальна чисельність британських військ там тепер становить близько тисячі осіб.

До слова, США мають намір перекинути до Польщі 6 тис. солдатів.