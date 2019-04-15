США мають намір перекинути до Польщі 6 тис. солдатів



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Наразі в Польщі розміщується американська танкова бригада чисельністю до 4 тис. військовослужбовців

Ще до 6 тис. американських військовослужбовців можуть бути розміщені на території Польщі, повідомило в понеділок польське радіо з посиланням на газету Rzeczpospolita.

За даними видання, домовленість про посилення американської військової присутності в Польщі може бути оголошено під час можливого візиту президента США Дональда Трампа до цієї країни, приуроченого до 80-річчя початку Другої світової війни. Заходи з нагоди цієї дати заплановані в Польщі на 1 вересня.

Газета зазначає, що в Пентагоні склалося чітке бачення того, як зміцнити американські сили в Польщі. Замість того, щоб створювати одну «супербазу», відому як «Форт Трамп», американська сторона планує розосередити свої військові контингенти в країні та довести їх чисельність до близько 6 тис. осіб.

Планується змінити статус значної частини військ, зокрема бронетанкової бригади в місті Жагань, із ротаційного на постійний. Американська сторона може також узяти на себе на постійній основі координацію батальйону НАТО, дислокованого в місті Ожиш поблизу російського кордону, пише видання.

Серед інших проектів - розгортання американських сил для охорони систем європейського сегмента американської глобальної ПРО, які будуть розміщені в містечку Редзіково на півночі Польщі.

У разі реалізації цих планів Польща за чисельністю американських військ у Європі поступатиметься лише Німеччині, Італії та Великій Британії, наголошує газета.

Наразі в Польщі розміщується американська танкова бригада чисельністю до 4 тис. військовослужбовців.