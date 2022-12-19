Закликав бомбити нафтову галузь. Азербайджан оголосив у розшук експерта з РФ

Александрова оголошено в міжнародний розшук через канали Інтерполу

Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу проти експерта Центру військово-політичних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин Михайла Александрова після його скандальної заяви про те, що ракетні удари по нафтовій галузі Азербайджану, призведуть до зростання цін на нафту. Про пишуть азербайджанські ЗМІ.

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«19 грудня Генеральним прокурором порушено кримінальну справу стосовно Михайла Александрова за статтями 101.2 (відкриті заклики до розв'язання агресивної війни через засоби масової інформації), 214.2.3 (загрози вчинення терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї) та 283.2.2.2.2. національної ненависті чи ворожнечі з використанням службового становища) Кримінального кодексу Азербайджану», – йдеться у повідомленні.

Александрова оголошено в міжнародний розшук через канали Інтерполу, з обранням щодо нього запобіжного заходу у вигляді арешту.

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Крім того, одночасно до компетентних органів низки держав-партнерів було направлено запити з метою забезпечення екстрадиції обвинуваченого у разі його в'їзду на територію цих країн.

Наразі тривають інтенсивні слідчі заходи.

Нагадаємо, що у відповідь на нафтове ембарго та встановлення стелі для цін на російську нафту експерт Александров запропонував завдати ракетного удару по Азербайджану. На його думку, в такий спосіб можна зупинити постачання азербайджанської нафти на Захід та викликати зростання цін на вуглеводні.