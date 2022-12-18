На нафтовому родовищі в Іркутській області розгорілася масштабна пожежа

На Марківському родовищі спалахнуло технологічне устаткування

В Іркутській області Росії стався потужний вибух. Інцидент трапився на Марківському нафтогазовому родовищі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як інформують медіа, в Усть-Кутському районі на Марківському родовищі спалахнуло технологічне устаткування комплексної підготовки природного газу. Зазначається, що пожежа охопила площу близько 1000 квадратних метрів. Є постраждалий.

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Очевидці публікують відео з місця пожежі у численних Telegram-каналах та на YouTube.

Раніше вибухнув найбільший нафтопереробний завод у Східному Сибіру, який належить «Ангарській нафтохімічній компанії», яка є частиною «Роснафти». Він розташований у передмісті Іркутська.

Нагадаємо, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому та публікують у соціальних мережах відео.

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Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові пожежі на території Росії.