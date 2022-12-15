У Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод (відео)

Внаслідок пожежі двоє людей загинули, ще четверо поранено

Сьогодні вночі вибухнув найбільший нафтопереробний завод у Східному Сибіру, який належить «Ангарській нафтохімічній компанії», яка є частиною «Роснафти». Він знаходився у передмісті Іркутська. Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що вибух був такої сили, що сейсмографи в регіоні зафіксували землетрус, а в приміщеннях ТЕЦ за кілька кілометрів від місця вибуху обвалилися стелі.

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В результаті двоє людей загинули, ще четверо було поранено, а на заводі виникла пожежа на площі 2500 кв. м.

МНС назвало можливою причиною вибуху загазованість систем технологічної установки

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Нагадаємо, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому та публікують у соціальних мережах відео.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові пожежі на території Росії.