Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)

У результаті сходу поїзда з рейок кілька вагонів перекинулися

9 травня ввечері в окрузі Медлінг в Нижній Австрії з рейок зійшов пасажирський потяг. У результаті аварії загинули щонайменше дві людини, ще 15 постраждали. Про це повідомляє газета Kronen Zeitung.

За даними видання, аварія сталася близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). В результаті сходу поїзда з рейок кілька вагонів перекинулися.

Причини катастрофи не називаються.

На місці аварії працюють рятувальники і співробітники Червоного Хреста. Для евакуації поранених направлені чотири вертольоти. Пасажири, які не отримали травми, доставлені в Центр допомоги постраждалим від стихійних лих.