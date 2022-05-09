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    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)

    На місці аварії працюють рятувальники - Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    На місці аварії працюють рятувальники
    фото: Kronen Zeitung

    У результаті сходу поїзда з рейок кілька вагонів перекинулися

    9 травня ввечері в окрузі Медлінг в Нижній Австрії з рейок зійшов пасажирський потяг. У результаті аварії загинули щонайменше дві людини, ще 15 постраждали. Про це повідомляє газета Kronen Zeitung.

    За даними видання, аварія сталася близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). В результаті сходу поїзда з рейок кілька вагонів перекинулися.

    Причини катастрофи не називаються.

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    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)
    фото: Kronen Zeitung

    На місці аварії працюють рятувальники і співробітники Червоного Хреста. Для евакуації поранених направлені чотири вертольоти. Пасажири, які не отримали травми, доставлені в Центр допомоги постраждалим від стихійних лих.

    Теги: Австрія катастрофа потяг залізниця
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    Залізнична катастрофа в Австрії: потяг зійшов з рейок (фото)