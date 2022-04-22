Катастрофа на Запоріжжі. Влада озвучила ймовірні причини падіння літака

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених

Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про постраждалих та ймовірні причини падіння літака.

За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Повідомлялось про постраждалих.

Також народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону розповів, що літак Ан-26, який сьогодні впав у Запорізькій області, не належить Збройним силам України. Це цивільний літак, який виконував технічний рейс.