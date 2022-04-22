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    Катастрофа на Запоріжжі. Влада озвучила ймовірні причини падіння літака

    Катастрофа на Запоріжжі. Влада озвучила ймовірні причини падіння літака
    фото з відкритих джерел

    Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених

    Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про постраждалих та ймовірні причини падіння літака.

    За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

    Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

    Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Повідомлялось про постраждалих.

    Також народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону розповів, що літак Ан-26, який сьогодні впав у Запорізькій області, не належить Збройним силам України. Це цивільний літак, який виконував технічний рейс.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Катастрофа на Запоріжжі. Влада озвучила ймовірні причини падіння літака