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    Події в Україні

    Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: перше відео та нові подробиці

    Літак Ан-26 впав у Запорізькій області - Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: перше відео та нові подробиці
    Літак Ан-26 впав у Запорізькій області
    фото: facebook.com/zoda.gov.ua

    За попередньою інформацією літак зачепив електроопору

    На борту літака Ан-26, який впав сьогодні у Запорізькій області, було троє членів екіпажу. Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник ЗСУ Іван Арєф'єв.

    Наразі з'ясовуються причини його падіння. На місці події працює обласна прокуратура, поліція, ДСНС.

    «Сьогодні вранці в районі Михайлівки Запорізької області впав літак Ан-26. На місці зараз працює Запорізька обласна прокуратура, поліція, ДСНС, з'ясовується, чому саме повітряне судно, яке здійснювало технічний рейс, впало, попередньо, зачепившись за електроопору. Щодо загиблих, то на борту було три пілоти: один загинув, а двоє зараз перебувають у лікарні», – розповів Арєф’єв.

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    Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: перше відео та нові подробиці
    Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: перше відео та нові подробиці
    Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: перше відео та нові подробиці

    Раніше було опубліковано перше фото з місця падіння літака Ан-26.

    Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні служби.

    Згодом стало відомом, що внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області є загиблий та двоє поранених. Зараз кількість екіпажу та причини падіння повітряного судна все ще з'ясовуються.

    Зі свого боку, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що «це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав».

    Теги: росія окупанти катастрофа ДСНС авіакатастрофа війна літак Україна Запорізька область поліція окупація #stoprussia
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    Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: перше відео та нові подробиці