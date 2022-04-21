Від вибухів постраждав потяг, який віз людей із Запоріжжя (фото)

Поїзд, який віз людей у відносно безпечний Львів, постраждав від обстрілів російських військових

Пасажири, які їхали в постраждалому поїзді, поранення не отримали

У четвер, 21 квітня, вибухова хвиля та уламки вибили вікна в чотирьох вагонах поїзда сполученням «Запоріжжя - Львів». Про це повідомили на офіційній сторінці «Укрзалізниці» у Facebook.

Представники національного залізничного перевізника запевнили, що постраждалих немає, поїзд прямує далі.

На залізничній станції у Кривому Розі (Дніпропетровська область) вибиті вікна планують замінити.

Наразі невідомо, який саме поїзд постраждав: евакуаційний чи той, який курсує за звичайним графіком.

Принагідно «Укрзалізниця» вкотре попросила пасажирів не вести зйомку з вікон поїзда. Під час повітряної тривоги в регіонах, через які прямує потяг, варто образу зачиняти вікна й не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.

«Наші диспетчери уважно стежать за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди», – додали представники національного залізничного перевізника.

Нагадаємо, місяць тому окупанти обстріляли евакуаційний потяг під Києвом.

У трьох вагонах через постріли були вибиті вікна.