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    У світі

    Заступниця голови Нацрозвідки США подала у відставку

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    Заступниця глави Національної розвідки США Сью Гордон - Заступниця голови Нацрозвідки США подала у відставку
    Заступниця глави Національної розвідки США Сью Гордон

    Сью Гордон має намір залишити свою посаду 15 серпня

    Заступниця глави Національної розвідки США Сью Гордон має намір залишити свою посаду 15 серпня слідом за директором відомства Деніелом Коутсом.

    Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

    «Сью оголосила, що вона піде 15 серпня, що збігається з відставкою Дена Коутса», - написав американський лідер.

    Трамп зазначив, що найближчим часом назве ім'я виконуючого обов'язки глави Національної розвідки.

    Раніше Трамп заявив, що висуне на посаду директора Нацрозвідки кандидатуру конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.

    Проте згодом він відкликав його кандидатуру.

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