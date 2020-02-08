Заворушення в Казахстані: постраждали 127 осіб



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Члени урядової комісії відвідали постраждалих під час заворушень людей

У стаціонарах перебувають 37 осіб, в тому числі дев'ять - у реанімації, 18 готуються до виписки

У результаті масових заворушень у Кордайському районі Жамбильської області Казахстану постраждали 127 осіб.

Про це повідомила пресслужба уряду країни в суботу, 8 лютого.

«127 осіб звернулися за медичною допомогою після заворушень у Кордайському районі. Про це повідомив віцеміністр охорони здоров'я Камалжан Надиров. За його словами, у стаціонарах перебувають 37 осіб, в тому числі дев'ять - у реанімації, 18 готуються до виписки», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також наголошується, що за допомогою санавіації шістьох людей госпіталізовано в клініки Алмати. Сто осіб оглянуто, вони перебувають на амбулаторному спостереженні.

Раніше повідомялося, у Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в низці населених пунктів Жамбільської області є загиблі і поранені.

Спершу повідомлялося, що вісім людей загинули під час зіткнень і групової бійки в Жамбилській області Казахстану. Правоохоронні органи Казахстану затримали 47 осіб, причетних до сутичок.

В уряді запевняють, що причиною зіткнень і групової бійки на півдні країни став побутовий конфлікт.