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    У світі

    У Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені

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    У Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені

    Про причини конфлікту не повідомляється

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в низці населених пунктів Жамбільської області є загиблі і поранені.

    Відповідну заяву розповсюдила прес-служба президента Казахстану в суботу.

    «Сьогодні вночі в низціі населених пунктів Кордайського району Жамбільської області відбулися сутички і групова бійка між місцевими жителями. Цією ситуацією спробували скористалися провокатори. На жаль, є загиблі і поранені. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих громадян», – йдеться в заяві президента Казахстану.

    Як заявили в адміністрації президента, зараз ситуація перебуває під контролем поліції і Національної гвардії. Токаєв доручив державним органам вжити термінових заходів щодо усунення наслідків цього інциденту.

    Про причини конфлікту не повідомляється.

    Нагадаємо, у Казахстані запропонували знову перейменувати місто Алмати.

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    Казахстан протест президент Касим-Жомарт Токаєв
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