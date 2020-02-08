У Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про причини конфлікту не повідомляється

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в низці населених пунктів Жамбільської області є загиблі і поранені.

Відповідну заяву розповсюдила прес-служба президента Казахстану в суботу.

«Сьогодні вночі в низціі населених пунктів Кордайського району Жамбільської області відбулися сутички і групова бійка між місцевими жителями. Цією ситуацією спробували скористалися провокатори. На жаль, є загиблі і поранені. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих громадян», – йдеться в заяві президента Казахстану.

Як заявили в адміністрації президента, зараз ситуація перебуває під контролем поліції і Національної гвардії. Токаєв доручив державним органам вжити термінових заходів щодо усунення наслідків цього інциденту.

Про причини конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, у Казахстані запропонували знову перейменувати місто Алмати.