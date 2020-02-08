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    У світі

    Внаслідок сутичок у Казахстані загинули вісім осіб

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    Внаслідок сутичок у Казахстані загинули вісім осіб

    Правоохоронні органи Казахстану затримали 47 осіб, причетних до сутичок

    Вісім людей загинули під час зіткнень і групової бійки в Жамбилській області Казахстану.

    Про це повідомив на брифінгу в суботу міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв, передає ТАСС.

    «Під час масових заворушень кілька десятків учасників отримали тілесні ушкодження і вогнепальні поранення. Вісім чоловік від отриманих травм, на жаль, померли», – сказав Тургумбаєв.

    Правоохоронні органи Казахстану затримали 47 осіб, причетних до сутичок.

    «У даний час 47 осіб затримано, доставлено до відділу поліції. У них вилучено дві мисливські рушниці», – сказав Тургумбаєв.

    Як повідомялося, у Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в низці населених пунктів Жамбільської області є загиблі і поранені. Про причини конфлікту не повідомляється.

    Нагадаємо, у Казахстані запропонували знову перейменувати місто Алмати.

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