В Казахстані назвали причини трагічних сутичок



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Фото: Радіо Азаттык/rus.azattyq.org

За словами міністра інформації і суспільного розвитку, зараз проходять певні слідчі заходи

Міністр інформації і суспільного розвитку Казахстану Даурен Абаєв заявив, що причиною зіткнень і групової бійки на півдні країни став побутовий конфлікт. Про це повідомляє телеканал «Хабар 24».

За його словами, зараз проходять певні слідчі заходи.

«Це побутовий конфлікт. Зараз йдуть певні слідчі заходи, які щохвилини розкажуть, що було, хто винен, чому це відбулося», – сказав він.

Також Абаєв зазначив, що режим надзвичайної ситуації в регіоні на даний момент не вводився.

За словами міністра, існує ймовірність, що число жертв може зрости.

«Сталася трагедія, загинули люди. На жаль, це стало можливим завдяки провокаторам, які підбурювали перевести побутовий конфлікт в міжетнічну площину. Зараз вжиті всі заходи для стабілізації становища», – додав Абаєв.

Як повідомялося, у Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в низці населених пунктів Жамбільської області є загиблі і поранені. Про причини конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, вісім людей загинули під час зіткнень і групової бійки в Жамбилській області Казахстану. Правоохоронні органи Казахстану затримали 47 осіб, причетних до сутичок.