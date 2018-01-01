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    Збройні сили КНР збільшують кількість навчань в останні роки

    Китай все одно відстає за кількістю навчань від країн-членів НАТО
    В останні роки Народно-визвольна армія КНР (НВАК) збільшила кількість військових навчань. Гонконгське видання The South China Morning Postнаводить статистику навчань, які проводить Народно-визвольна армія КНР. Так в 2013 році збройні сили і воєнна поліція провели 40 навчань. Протягом 2016-2017 років НВАК провел по 45 навчань. При цьому останні
    • Сьогодні, 15:03
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    Народно-визвольна армія КНР&nbsp;
    Народно-визвольна армія КНР 

    Китай все одно відстає за кількістю навчань від країн-членів НАТО

    В останні роки Народно-визвольна армія КНР (НВАК) збільшила кількість військових навчань.

    Гонконгське видання The South China Morning Postнаводить статистику навчань, які проводить Народно-визвольна армія КНР. Так в 2013 році збройні сили і воєнна поліція провели 40 навчань. Протягом 2016-2017 років НВАК провел по 45 навчань. При цьому останні навчання проводяться в умовах, які більш наближені до бойових.

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    Збільшення кількості навчань пов’язують із тим, що інтереси КНР і необхідність їх захищати розширяться на фоні реалізації Пекіном інфраструктурного проекту «Один пояс, один шлях» у 80 країнах світу.

    Паралельно із цим вище партійне керівництво проводить у НВАК антикорупційну кампанію, яка зачепила 13 тисяч офіцерів, в тому числі і 100 генералів.

    Однак КНР і на сьогодні відстає за кількістю навчань від країн-членів НАТО, які на відміну від НВАК були активно задіяні у військових операціях протягом останніх років. Так в 2017 році Північноатлантичний альянс провів 100 навчань разом із 149 навчаннями на рівні окремих держав-членів. 

    До слова, очільник Пентагону Джеймс Меттіс має намір навесні 2018 року відвідати КНР із першим офіційним візитом. 

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