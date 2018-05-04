Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок»
- Сьогодні, 03:49
-
Розсилка
Газ вироблявся і випробовувався в лабораторії в Брно
Президент Чехії Мілош Земан розповів, що в країні проводився і випробовувався газ «Новачок».
Про це повідомляє iRozhlas.
«Висновок такий, що наша країна виробляла і випробовувала «Новачок», нехай навіть в малих кількостях і з подальшим знищенням. Було б лицемірством прикидатися, що це не так», - сказав Земан.
Згідно з доповіддю служби внутрішньої розвідки, газ вироблявся і випробовувався в лабораторії в Брно.
Нагадаємо, раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.
Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.
Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.
24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.