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Землетрус в Марокко: МЗС шукає українців серед постраждалих

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Землетрус в Марокко: МЗС шукає українців серед постраждалих
Внаслідок землетрусу пошкоджені будівлі у великих містах
фото з відкритих джерел

Для отримання допомоги українцям слід звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережі Х (колишній Twitter).

«МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей унаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила», – написав Ніколенко.

Для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті за номером +212 6 61 18 63 90.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки. За останніми даними, загинули понад 600 людей, ще 329 було поранено, зруйновані будівлі, жителі великих міст змушені були покинути свої будинки.

Землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас, приблизно за 75 км на південний схід від міста Марракеш.

У регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.

 

Теги: землетрус Марокко стихійні лиха Україна МЗС

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