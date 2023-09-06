В Україні стався землетрус
Землетрус був магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера
На заході України сейсмологи зафіксували землетрус. Підземний поштовх стався в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера було зафіксовано у середу, 6 вересня, о 12:56 неподалік села Старий Вовчинець на глибині 5 км.
За даними сейсмологів, землетрус не несе загрози для населення і за класифікацією відноситься до невідчутних.
«Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, востаннє землетрус в Чернівецькій області був зафіксований 25 серпня.
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