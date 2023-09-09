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У Марокко різко зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Марокко різко зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу (відео)
Рятувальники розбирають завали після землетрусу в Марокко
фото: скріншот із відео

У результаті потужного землетрусу, що стався в горах у Марокко ввечері 8 вересня, загинуло щонайменше 632 людини і ще 329 було поранено, зруйновані будівлі, жителі великих міст змушені були покинути свої будинки.

Уночі іоловіки, жінки та діти залишилися на вулицях, побоюючись поштовхів, повідомляє Аl Аrabiya.

Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило вранці в суботу, що найбільше пошкоджень сталося за межами Марракеша.

У мережі опубліковано відео, на яких видно будівлі, перетворені на руїни, а також пошкоджені частини знаменитих червоних стін, які оточують старе місто Марракеш, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Також є відео, як люди кричали та евакуювалися з ресторанів у місті.

За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість швидкій допомозі дістатись до постраждалих.

В гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки. Раніше було відомо про щонайменше 296 загиблих і 153 поранених.

 

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