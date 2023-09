У Марокко різко зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу (відео)

У результаті потужного землетрусу, що стався в горах у Марокко ввечері 8 вересня, загинуло щонайменше 632 людини і ще 329 було поранено, зруйновані будівлі, жителі великих міст змушені були покинути свої будинки.

Уночі іоловіки, жінки та діти залишилися на вулицях, побоюючись поштовхів, повідомляє Аl Аrabiya.

Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило вранці в суботу, що найбільше пошкоджень сталося за межами Марракеша.

У мережі опубліковано відео, на яких видно будівлі, перетворені на руїни, а також пошкоджені частини знаменитих червоних стін, які оточують старе місто Марракеш, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також є відео, як люди кричали та евакуювалися з ресторанів у місті.

Watch: Diners in #Morocco run out of a restaurant the moment the earthquake hit several parts in the country. #MoroccoEarthquake Read more: https://t.co/MKy8gVkSXp pic.twitter.com/geCFu3WTut

За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

The death toll of the #earthquake which struck #Morocco Friday night has climbed to 632 with 329 injured, according to a statement released by the Morocco Interior Ministry on Saturday.

Video: courtesy of 2M TV pic.twitter.com/oQaj0vOMUO