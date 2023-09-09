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Марокко сколихнув потужний землетрус

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Марокко сколихнув потужний землетрус
Мапа епіцентру землетрусу в Марокко
фото з відкритих джерел

Сила землетрусу сягнула позначки 6,8 за шкалою Ріхтера

Землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки. Про це повідомила геологічна служба США USGS.

За інформацією, землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас, приблизно за 75 км на південний схід від міста Марракеш.

Землетрус стався в межах Африканської плити, приблизно за 550 км на південь від межі плит між Африканською та Євразійською плитами. У місці цього землетрусу Африканська плита переміщується приблизно на 24 мм за рік відносно Євразійської плити.

«Подібні землетруси в регіоні є рідкістю, але не несподіваною», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.

Офіційних повідомлень про загиблих, постраждалих чи руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, що 6 вересня в Україні стався землетрус. Підземний поштовх стався в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області. Землетрус був магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Теги: землетрус стихійні лиха Марокко

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