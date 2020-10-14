ЗМІ дізналися про плани Трампа вивести війська ще з однієї гарячої точки



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Наразі в Сомалі перебувають від 650 до 800 американських військових

Трамп нагадав своїм радникам, що обіцяв перед виборами повернути американських військових додому

Президент США Дональд Трамп хоче вивести американських військових із Сомалі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

За даними джерел видання, Трамп нагадав своїм радникам, що обіцяв перед виборами повернути американських військових додому.

В обговоренні даного питання в Білому домі взяли участь радник із національної безпеки Роберт О'Брайен, міністр оборони Марк Еспер і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Наразі в Сомалі перебувають від 650 до 800 американських військових. Місцевій владі вони допомагають боротися з радикальним угрупуванням ісламізму «Аш-Шабаб».

Нагадаємо, 9 березня США почали процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».

Радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен анонсував скорочення військ у Афганістані до 2500 до початку 2021 року.