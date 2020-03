США почали виведення своїх військ з Афганістану

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців

США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан«.

Про це повідомляє AFP.

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

