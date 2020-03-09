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    США почали виведення своїх військ з Афганістану

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    США уклали перемир'я з &laquo;Талібаном&raquo; і виводять свої війська з Афганістану - США почали виведення своїх військ з Афганістану
    США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану
    Фото: Reuters

    Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців

    США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан«.

    Про це повідомляє AFP.

    Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

    Раніше повідомлялося, що протягом 135 днів після підписання мирної угоди з «Талібаном», Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

    Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».

    США Афганістан Талібан президент
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