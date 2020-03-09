США почали виведення своїх військ з Афганістану



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США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану Фото: Reuters

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців

США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан«.

Про це повідомляє AFP.

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

#BREAKING US military begins withdrawal of troops from Afghanistan: official pic.twitter.com/EhOyRAlrEQ — AFP news agency (@AFP) March 9, 2020

Раніше повідомлялося, що протягом 135 днів після підписання мирної угоди з «Талібаном», Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».