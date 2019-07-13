ЗМІ дізналися про плани Трампа звільнити голову нацрозвідки США



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Конкретні терміни відставки Дена Коутса не уточнюються

В приватній розмові Трамп начебто дав зрозуміти, що офіс голови нацрозвідки є непотрібною бюрократичною структурою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса.

Про це виданню Axios повідомили п'ять джерел, які обговорювали це питання з главою держави.

Водночас, як повідомили співрозмовники видання, конкретних строків відставки Коутса Трамп не назвав.

Також повідомляється, що президент США обговорює з довіреними особами кандидатуру Коутса на посаді директора нацрозвідки вже кілька місяців.

Одне з джерел видання, що обговорювало з Трампом Коутса тиждень тому, вважає, що президент дійшов висновку, що відставка Коутса відбудеться «швидше раніше, ніж пізніше».

Інший співрозмовник видання зазначив, що в приватній розмові Трамп дав зрозуміти, що офіс голови нацрозвідки є непотрібною бюрократичною структурою і він хотів би позбутися його, але президентові повідомили, що фактична ліквідація цього органу політично неможлива.

Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.

До слова, у Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном.

Джерело: РБК-Україна