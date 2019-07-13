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    У світі

    ЗМІ дізналися про плани Трампа звільнити голову нацрозвідки США

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    <p>Конкретні терміни відставки Дена Коутса не уточнюються</p> - ЗМІ дізналися про плани Трампа звільнити голову нацрозвідки США

    Конкретні терміни відставки Дена Коутса не уточнюються

    В приватній розмові Трамп начебто дав зрозуміти, що офіс голови нацрозвідки є непотрібною бюрократичною структурою

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса.

    Про це виданню Axios повідомили п'ять джерел, які обговорювали це питання з главою держави.

    Водночас, як повідомили співрозмовники видання, конкретних строків відставки Коутса Трамп не назвав.

    Також повідомляється, що президент США обговорює з довіреними особами кандидатуру Коутса на посаді директора нацрозвідки вже кілька місяців.

    Одне з джерел видання, що обговорювало з Трампом Коутса тиждень тому, вважає, що президент дійшов висновку, що відставка Коутса відбудеться «швидше раніше, ніж пізніше».

    Інший співрозмовник видання зазначив, що в приватній розмові Трамп дав зрозуміти, що офіс голови нацрозвідки є непотрібною бюрократичною структурою і він хотів би позбутися його, але президентові повідомили, що фактична ліквідація цього органу політично неможлива.

    Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.

    До слова, у Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном.

    Джерело: РБК-Україна

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