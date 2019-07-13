У Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном



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Президент США Дональд Трамп

Тепер Білий дім буде обмежений у використанні бюджетних коштів для фінансування військових дій проти Ірану

Палата представників Конгресу США проголосувала за прийняття поправки, яка обмежує президента Дональда Трампа в його бажанні самостійно прийняти рішення про початок військових дій проти Ірану.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що голосування пройшло в рамках розгляду військового бюджету на 2020 фінансовий рік.

«За» проголосували 251 членів палати, «проти» висловилися 170. Тепер Білий дім буде обмежений у використанні бюджетних коштів для фінансування військових дій проти Ірану.

Війну зможе оголосити тільки Конгрес, або Білому дому необхідно буде подати спеціальний дозвіл на проведення військової операції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

У червні адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомлялися, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.