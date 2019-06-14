ЗМІ назвали претендентів на посаду речника Білого дому



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Адміністрація президента США

Співбесіди з претендентами можуть розпочатися наступного тижня

Адміністрація Дональда Трампа шукає кандидата на заміну нинішньої речниці Білого дому Сари Сандерс серед людей, які вже проявили себе в адміністрації та подобаються особисто президенту Трампу.

Про список можливих претендентів повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CBS News із посиланням на джерела, ознайомлені з процесом.

«Білий дім звернувся до деяких із них (кандидатів на посаду речника – ред.) у четвер, незабаром після оголошення про те, що Сара Сандерс йде», - зазначає телеканал.

При цьому уточнюється, що співбесіди з претендентами можуть розпочатися наступного тижня.

Однією з найбільш вірогідних претенденток на посаду речника Білого дому джерела назвали заступницю глави адміністрації, директора з питань комунікацій першої леді Меланії Трамп Стефані Грішем. «Вона подобається президенту», - сказав один зі співрозмовників телеканалу. До того ж, Грішем працює в команді Трампа з 2016 року.

Іншим потенційним кандидатом вважається й Тоні Сайех, колишній речник міністра фінансів Стівена Мнучина. Раніше Сайех працював на Fox News і Fox Business, й до того ж він допомагав адміністрації президента в розкрутці медіа-плану Трампа щодо змін у системі податків.

До списку претендентів також включений Стів Кортес, який зараз входить до складу іспаномовної консультативної ради і виступає експертом для CNN. Колись він уже розглядався на посаду речника Білого дому, а також на інші позиції офісу з питань комунікацій.

Водночас зазначається, що перший заступник нинішньої речниці Сари Сандерс, Хоган Гідлі, може бути призначений речником, хоча в цьому є сумніви. За інформацією джерел, скоріше за все на цю посаду буде обраний хтось не з нинішньої прес-служби. Хоча не виключається, що Гідлі може виступати як в.о. речника на тимчасовій основі.

За інформацією інших джерел, до списку кандидатів, які розглядатиме Трамп, також може бути включена колишня речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт. На початку року вона претендувала на посаду постійного представника США при ООН. Однак після скандалу з нянею-мігранткою, яку вона найняла для дітей, і яка не мала дозволу на роботу, Науерт була вимушена відмовитись від посади в ООН та пішла з прес-служби Держдепартаменту США.

Як повідомлялося, у четвер Дональд Трамп заявив, що Сара Сандерс наприкінці місяця залишить посаду речниці Білого дому та повертається в рідний штат Арканзас. «Я сподіваюсь, вона прийме рішення балотуватися на посаду губернатора Арканзасу - вона буде фантастичною», - написав президент США.

Джерело: Укрінформ