Речниця Трампа йде у відставку



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Прессекретарка президента США Сара Сандерс

Після трьох з половиною років Сара Сандерс залишить Білий дім

Речниця Білого дому Сара Сандерс залишить свою посаду наприкінці червня й можливо балотуватиметься на посаду губернатора Арканзасу.

Про це повідомив у Twitter президент США Дональд Трамп.

«Після трьох з половиною років наша прекрасна Сара Хаккабі Сандерс залишить Білий дім наприкінці місяця та відправиться додому, у великий штат Арканзас», - написав президент США.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

При цьому, Трамп охарактеризував свою речницю як професіонала та висловив сподівання, що вона продовжить свою кар'єру на високих державних посадах.

«Вона дуже особлива людина з надзвичайними талантами, яка зробила неймовірну роботу! Я сподіваюсь, вона прийме рішення балотуватися на посаду губернатора Арканзасу - вона буде фантастичною. Сара, дякую тобі за добре виконану роботу!»,- додав президент США.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

Як відомо, Сара Сандерс почала працювати в команді Дональда Трампа з 2016 року на напрямку комунікацій. У липні 2017 року вона була призначена на посаду речниці Білого дому.