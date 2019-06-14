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    У світі

    Речниця Трампа йде у відставку

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    Прессекретарка президента США Сара Сандерс - Речниця Трампа йде у відставку
    Прессекретарка президента США Сара Сандерс

    Після трьох з половиною років Сара Сандерс залишить Білий дім

    Речниця Білого дому Сара Сандерс залишить свою посаду наприкінці червня й можливо балотуватиметься на посаду губернатора Арканзасу.

    Про це повідомив у Twitter президент США Дональд Трамп.

    «Після трьох з половиною років наша прекрасна Сара Хаккабі Сандерс залишить Білий дім наприкінці місяця та відправиться додому, у великий штат Арканзас», - написав президент США.

    При цьому, Трамп охарактеризував свою речницю як професіонала та висловив сподівання, що вона продовжить свою кар'єру на високих державних посадах.

    «Вона дуже особлива людина з надзвичайними талантами, яка зробила неймовірну роботу! Я сподіваюсь, вона прийме рішення балотуватися на посаду губернатора Арканзасу - вона буде фантастичною. Сара, дякую тобі за добре виконану роботу!»,- додав президент США.

    Як відомо, Сара Сандерс почала працювати в команді Дональда Трампа з 2016 року на напрямку комунікацій. У липні 2017 року вона була призначена на посаду речниці Білого дому.

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