ЗМІ повідомили деталі допитів Скрипаля в британській лікарні
-
Розсилка
Екс-розвідник вже більше 10 тижнів знаходиться в лікарні
Слідчі Великої Британії продовжують допитувати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля по мірі його одужання.
Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
Зазначається, що екс-розвідник вже більше 10 тижнів знаходиться в лікарні.
За даними телеканалу, співробітники британських правоохоронних органів намагаються зібрати цілісну картину про життя Скрипаля після його переїзду до Великої Британії, а також про останнії дії перед отруєнням.
Зокрема, слідчих цікавлять регулярні поїздки екс-працівника ГРУ в Лондон і за кордон, а також «щомісячні зустрічі» Скрипаля з його «ймовірним колишнім зв'язковим з (британської розвідки) MI6» в ресторані в Солсбері.
Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.
Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.
Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.
Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.
24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.
Джерело: Новое Время