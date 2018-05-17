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    ЗМІ повідомили деталі допитів Скрипаля в британській лікарні

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    Колишній розвідник Сергій Скрипаль
    Колишній розвідник Сергій Скрипаль

    Екс-розвідник вже більше 10 тижнів знаходиться в лікарні

    Слідчі Великої Британії продовжують допитувати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля по мірі його одужання.

    Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

    Зазначається, що екс-розвідник вже більше 10 тижнів знаходиться в лікарні.

    За даними телеканалу, співробітники британських правоохоронних органів намагаються зібрати цілісну картину про життя Скрипаля після його переїзду до Великої Британії, а також про останнії дії перед отруєнням.

    Зокрема, слідчих цікавлять регулярні поїздки екс-працівника ГРУ в Лондон і за кордон, а також «щомісячні зустрічі» Скрипаля з його «ймовірним колишнім зв'язковим з (британської розвідки) MI6» в ресторані в Солсбері.

    Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

    Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.

    Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

    Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

    24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.

    Джерело: Новое Время

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