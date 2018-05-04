Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам

Вага речовини показує, що її створювали в військових цілях

Очільник Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмед Узюмджю заявив про те, що Сергія і Юлію Скрипалів намагалися отруїти рідкою нервово-паралітичною отрутою. Вага дози складала 50-100 грам. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Даної кількості речовини в декілька разів більше ніж необхідно для проведення досліджень. Як



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Вага речовини показує, що її створювали в військових цілях

Очільник Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмед Узюмджю заявив про те, що Сергія і Юлію Скрипалів намагалися отруїти рідкою нервово-паралітичною отрутою. Вага дози складала 50-100 грам.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Даної кількості речовини в декілька разів більше ніж необхідно для проведення досліджень. Як наслідок, за словами Узюмджю, речовина створювалася для військового застосування. Окрім того глава ОЗХЗ відзначив значну стійкість речовини і її чистоту, що пояснює чому її можна було визначити через значну кількість часу.

Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок».

Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.