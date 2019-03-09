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    У світі

    З’явилися подробиці смерті зірки «Беверлі Гіллз» Люка Перрі

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    <p>Люк Перрі&nbsp;помер у віці 52 років</p> - З’явилися подробиці смерті зірки «Беверлі Гіллз» Люка Перрі

    Люк Перрі помер у віці 52 років

    Після того, як Люка Перрі не змогли вивести з коми, було вирішено відключити актора від апарата життєзабезпечення

    Популярний голлівудський красень, зірка серіалу «Беверлі-Хіллс» Люк Перрі  помер у лікарні, не прийшовши до тями

    Про це повідомив інсайдер виданню US Magazine.

    Родичі актора Люка Перрі, враховуючи і його наречену Венді Медісон Бауер, прийняли складне рішення. Після того, як його не змогли вивести з коми, було вирішено відключити актора від апарата життєзабезпечення.

    «Близькі Люка сподівалися, що його виведуть з цього стану через 48 годин. Але він так і не прийшов до тями. Це було жахливо», - повідомив інформатор видання.

    27 лютого Люка Перрі екстрено госпіталізували до одної з лікарень Лос-Анджелеса з інсультом. Через важкий стан лікарям довелося ввести Перрі у стан штучної коми. Близькі сподівались, що його мозок з часом відновиться.

    Через п'ять днів після цього, 4 березня, Люка Перрі відключили від апарата життєзабезпечення. Зірка «Беверлі Гіллз» Люк Перрі помер у віці 52 років.

    Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт. Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі. 

    Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки.

    Популярність Люку Перрі принесла роль красеня Ділана Маккея в серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210». Як зазначається, інсульт у актора стався саме в той день, коли кіностудія Fox оголосила про намір перезапустити знаменитий серіал і зняти продовження. Відомо також, що всі інші головні герої погодилися в ньому зіграти, крім Люка Перрі.

    Через хворобу Перрі довелося зупинити роботу в серіалі «Ривердейл», де він грає роль Фреда Ендрюса. 

    На рахунку актора кілька ролей у повнометражних фільмах, таких як «Баффі –знищувачки вампірів», «Передсмертне блаженство», «8 секунд», «Нормальне життя», «П'ятий елемент», «Ті, що переслідують бурю», «Останні герої».

    Інші роботи Люка Перрі пов'язані з шоу і серіалами.

    Джерело: Еспресо ТВ

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