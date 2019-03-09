З’явилися подробиці смерті зірки «Беверлі Гіллз» Люка Перрі
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Люк Перрі помер у віці 52 років
Після того, як Люка Перрі не змогли вивести з коми, було вирішено відключити актора від апарата життєзабезпечення
Популярний голлівудський красень, зірка серіалу «Беверлі-Хіллс» Люк Перрі помер у лікарні, не прийшовши до тями
Про це повідомив інсайдер виданню US Magazine.
Родичі актора Люка Перрі, враховуючи і його наречену Венді Медісон Бауер, прийняли складне рішення. Після того, як його не змогли вивести з коми, було вирішено відключити актора від апарата життєзабезпечення.
«Близькі Люка сподівалися, що його виведуть з цього стану через 48 годин. Але він так і не прийшов до тями. Це було жахливо», - повідомив інформатор видання.
27 лютого Люка Перрі екстрено госпіталізували до одної з лікарень Лос-Анджелеса з інсультом. Через важкий стан лікарям довелося ввести Перрі у стан штучної коми. Близькі сподівались, що його мозок з часом відновиться.
Через п'ять днів після цього, 4 березня, Люка Перрі відключили від апарата життєзабезпечення. Зірка «Беверлі Гіллз» Люк Перрі помер у віці 52 років.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт. Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі.
Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки.
Через хворобу Перрі довелося зупинити роботу в серіалі «Ривердейл», де він грає роль Фреда Ендрюса.
На рахунку актора кілька ролей у повнометражних фільмах, таких як «Баффі –знищувачки вампірів», «Передсмертне блаженство», «8 секунд», «Нормальне життя», «П'ятий елемент», «Ті, що переслідують бурю», «Останні герої».
Інші роботи Люка Перрі пов'язані з шоу і серіалами.
Джерело: Еспресо ТВ