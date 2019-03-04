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    Стала відома причина смерті соліста The Prodigy

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    <span>Вокаліст Prodigy Кіт Флінт знайдений мертвим у власному будинку в Англії</span> - Стала відома причина смерті соліста The Prodigy
    Вокаліст Prodigy Кіт Флінт знайдений мертвим у власному будинку в Англії

    Колега музиканта розповів подробиці щодо гибелі Флінта

    Вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт наклав на себе руки, і це сталося у вихідні. Про це повідомили учасники музичного колективу в соцмережі Instagram.

    «Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки у вихідні. Я в шоці, дуже злий, розгублений і моє серце розбите», - написав у соцмережі Ліам Хоулетт, колега Кита і учасник групи. 

    Також у Мережі з'явилося фото, зроблене наприкінці травня 2018 року, де Флінт мав не зовсім здоровий вигляд. 

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    Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт.

    За інформацією ЗМІ, музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі. 

    Майбутня легенда електронної музики Кіт Флінт народився 17-го вересня 1969-го року у Редбриджі (Східний Лондон). У роки юності переїхав до міста Брейнтрі, графства Ессекс, де вперше і зустрівся з співзасновником гурту Ліамом Хоулеттом. Хлопчики вчилися в одній школі, аде не дружили, оскільки були у різних вікових паралелях.

    А вже наприкінці 80-х Флінт зустрів ді-джея Ліама Хоулетта у рейв-клубі, де позитивно оцінив його музику. А вже після того, як прослухав його касету, Флінт наполегливо стверджував, що Хоулетт повинен грати свої треки на великій сцені, а сам Флінт і його друг Лірой Торнхілл можуть бути на підтанцьовці. Так, незабаром, а саме 1990 року утворився культовий колектив - The Prodigy. 

    Цікаво, що назву запропонував Хоулетт, в честь свого першого синтезатора - Moog Prodigy.

    Спочатку творчого шляху гурту Кіт був просто танцюристом, але у 1996 році вперше проявив себе як вокаліст у синглі Firestarter. Саме у відео, яке супроводжувало сингл, Флінт вперше був представлений в своєму новому образі, який став фірмовою маркою The Prodigy. 

    А вже у найбільш успішному альбом альбомі гурту The Fat of the Land, було представлено чотири пісні, в яких заспівав Флінт: Breathe, Serial Thrilla, Firestarter і Fuel My Fire. Успіх альбому,  зробив Флінта фактично особою The Prodigy.

    У проекті Always Outnumbered, Never Outgunned голосу Флінта не було через розбіжності між Кітом і Ліамом. Передостанній збірник шанувальники почули 2009 року. Кіт знову записав для нього кілька треків. Останній альбом The Day Is My Enemy з композиціями гурту з'явився 2015 року.

    Останнім часом Флінт експериментував з декількома соло і сайд-проектами, включаючи такі гурти як Flint і Clever Brains Fryin. За цей час Флінту вдалося випустити лише один комерційний сингл AIM 4 гурту Flint. 

    Щодо особистого життя, то музикант довгий час вів бурхливе життя, а своїх тимчасових подруг приховував від преси. Кіт вживав наркотики, багато пив та курив. Однак кардинально змінити своє життя Флінт зміг тільки після знайомства з ді-джейкою Mayumi.

    Вони зустрілися в Токіо, в клубі. За час шлюбу музикант став іншою людиною: вів здоровий спосіб життя, у вільний час любив попрацювати в саду. Він обожнював мотогонки та своїх собак.

    Нагадаємо, позаминулого року легендарний гурт The Prodigy відвідав столицю України в рамках фестивалю Atlas Weekend. Також варто зазначити, що музиканти були зазначені як хедлайнери цьогорічного музичного фестивалю UPark, тепер не ясно чи відбудеться довгоочікуваний виступ виконавців. 

     

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