Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт



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Кіт Флінт виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - «Firestater» і «Breathe»

За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта

У Великобританії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт.

Як повідомляє The Sun, музикант був знайдений мертвим вранці 4 березня у своєму будинку в місті Данмоу в графстві Ессекс.

За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта.

Кіт Флінт народився в Лондоні в 1969 році. У 1990-му він став танцюристом групи The Prodigy, заснованої Ліемом Хоулеттом. Згодом Флінт також став основним вокалістом колективу. Він виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - «Firestater» і «Breathe».

Раніше повідомлялося, що в лютому помер російський реп-виконавець Кирило Толмацький (Децл).

Джерело: Медуза