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    Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт

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    <p>Кіт Флінт виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - &laquo;Firestater&raquo; і &laquo;Breathe&raquo;</p> - Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт

    Кіт Флінт виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - «Firestater» і «Breathe»

    За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта

    У Великобританії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт.

    Як повідомляє The Sun, музикант був знайдений мертвим вранці 4 березня у своєму будинку в місті Данмоу в графстві Ессекс.

    За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта.

    Кіт Флінт народився в Лондоні в 1969 році. У 1990-му він став танцюристом групи The Prodigy, заснованої Ліемом Хоулеттом. Згодом Флінт також став основним вокалістом колективу. Він виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - «Firestater» і «Breathe».

    Раніше повідомлялося, що в лютому помер російський реп-виконавець Кирило Толмацький (Децл).

    Джерело: Медуза

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