Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт
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Кіт Флінт виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - «Firestater» і «Breathe»
За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта
У Великобританії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт.
Як повідомляє The Sun, музикант був знайдений мертвим вранці 4 березня у своєму будинку в місті Данмоу в графстві Ессекс.
За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта.
Кіт Флінт народився в Лондоні в 1969 році. У 1990-му він став танцюристом групи The Prodigy, заснованої Ліемом Хоулеттом. Згодом Флінт також став основним вокалістом колективу. Він виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - «Firestater» і «Breathe».
Раніше повідомлялося, що в лютому помер російський реп-виконавець Кирило Толмацький (Децл).
Джерело: Медуза