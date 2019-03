Зірка Голлівуду Люк Перрі помер у віці 52 років

У актора 1 березня стався інсульт

Популярний голлівудський красень, зірка серіалу «Беверлі-Хіллс» Люк Перрі помер сьогодні, 4 березня, у віці 52 років.

Як повідомляють американські ЗМІ, актор 1 березня був екстрено госпіталізований в Шерман-Оукс з підозрою на інсульт.

Швидку медичну допомогу Люку Перрі викликали сусіди, які повідомили, що чоловік переніс інсульт. Його госпіталізували і за попередньою інформацією, ввели в медичну кому.

Пізніше представник актора повідомив, що інсульт був важким і актора помістили в лікарню у реанімацію, під нагляд лікарів.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210', has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/W0eeSMUigy