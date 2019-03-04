Зірка Голлівуду Люк Перрі помер у віці 52 років
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У актора 1 березня стався інсульт
Популярний голлівудський красень, зірка серіалу «Беверлі-Хіллс» Люк Перрі помер сьогодні, 4 березня, у віці 52 років.
Як повідомляють американські ЗМІ, актор 1 березня був екстрено госпіталізований в Шерман-Оукс з підозрою на інсульт.
Швидку медичну допомогу Люку Перрі викликали сусіди, які повідомили, що чоловік переніс інсульт. Його госпіталізували і за попередньою інформацією, ввели в медичну кому.
Пізніше представник актора повідомив, що інсульт був важким і актора помістили в лікарню у реанімацію, під нагляд лікарів.
BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210', has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/W0eeSMUigy— NBC News (@NBCNews) 4 березня 2019 р.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт. Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі.
Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки
Через хворобу Перрі довелося зупинити роботу в серіалі «Ривердейл», де він грає роль Фреда Ендрюса.
На рахунку актора кілька ролей у повнометражних фільмах, таких як «Баффі –знищувачки вампірів», «Передсмертне блаженство», «8 секунд», «Нормальне життя», «П'ятий елемент», «Ті, що переслідують бурю», «Останні герої».
Інші роботи Люка Перрі пов'язані з шоу і серіалами.