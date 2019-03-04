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    Зірка Голлівуду Люк Перрі помер у віці 52 років

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    Люк Перрі помер 4 березня 2019 року - Зірка Голлівуду Люк Перрі помер у віці 52 років
    Люк Перрі помер 4 березня 2019 року

    У актора 1 березня стався інсульт

    Популярний голлівудський красень, зірка серіалу «Беверлі-Хіллс» Люк Перрі помер сьогодні, 4 березня, у віці 52 років. 

    Як повідомляють американські ЗМІ, актор 1 березня був екстрено госпіталізований в Шерман-Оукс з підозрою на інсульт.

    Швидку медичну допомогу Люку Перрі викликали сусіди, які повідомили, що чоловік переніс інсульт. Його госпіталізували і за попередньою інформацією, ввели в медичну кому.

    Пізніше представник актора повідомив, що інсульт був важким і актора помістили в лікарню у реанімацію, під нагляд лікарів.

    Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт. Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі. 

    Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки

    Популярність Люку Перрі принесла роль красеня Ділана Маккея в серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210». Як зазначається, інсульт у актора стався саме в той день, коли кіностудія Fox оголосила про намір перезапустити знаменитий серіал і зняти продовження. Відомо також, що всі інші головні герої погодилися в ньому зіграти, крім Люка Перрі.

    Через хворобу Перрі довелося зупинити роботу в серіалі «Ривердейл», де він грає роль Фреда Ендрюса. 

    На рахунку актора кілька ролей у повнометражних фільмах, таких як «Баффі –знищувачки вампірів», «Передсмертне блаженство», «8 секунд», «Нормальне життя», «П'ятий елемент», «Ті, що переслідують бурю», «Останні герої».

    Інші роботи Люка Перрі пов'язані з шоу і серіалами.

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