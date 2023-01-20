Президентка Грузії проти відновлення авіасполучення з Росією

Саломе Зурабішвілі: Ми повинні розуміти, що Кремль «вкидатиме» такі теми, щоб створити розкол між нами і західними партнерами

«Позиція уряду та провладної партії, м'яко кажучи, незрозуміла»

Відновлення авіасполучення Грузії з РФ в той час, коли Захід намагається всіляко допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, недопустимо. Маємо пам'ятати «застарілі трюки росіян». Таку заяву зробила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє «Грузія онлайн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не підтримую відновлення авіасполучення з Росією», ­– сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, в той час, коли всі країни-партнери Грузії «словом чи справою висловлюють максимальну солідарність із самовідданою боротьбою України», для неї і більшої частини суспільства «позиція уряду та керівної партії, м'яко кажучи, незрозуміла».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я поділяю аргументи, які вони використовують на підтримку цієї позиції, тобто нібито це служить полегшенню проблем грузинів, які проживають у Росії. Хоча б тому, що протягом місяців, попри всі мої зусилля, мені не вдавалося досягти результату щодо спрощення критеріїв надання громадянства – питання, яке найбільше турбує наших співвітчизників за кордоном, у тому числі й у Росії», – зауважила Зурабішвілі.

Своєю чергою президентка Грузія застерегла від «застарілих трюків» росіян.

«В цей час, якщо ми хоч щось пам'ятаємо про застарілі трюки Росії, ми повинні розуміти, що Кремль «вкидатиме» такі теми, коли сподівається створити якийсь розкол між нами і нашими західними партнерами. Це недопустимо!» – акцентувала Зурабішвілі.

Як відомо, авіасполучення між Росією та Грузією припинене з 8 липня 2019 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, 19 січня голова грузинської провладної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямих перельотів з РФ. Таку заяву Кобахідзе виголосив після того, як глава МЗС РФ Сергій Лавров похвалив уряд Грузії за неприєднання до санкцій проти РФ і заявив, що Москва може незабаром відновити пряме авіасполучення із Тбілісі.

На заяву грузинської провладної партії вже відреагували в українському МЗС. Там назвали це «черговим обміном реверансами між Тбілісі та Москвою на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території».