Правляча партія Грузії хоче поновити авіасполучення з Москвою. Реакція МЗС

Олег Ніколенко зазначав, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії,

Голова грузинської провладної партії виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Прессекретар МЗС України написав, що грузинський політик зробив таку заяву у відповідь на похвалу з боку міністра закордонних справ РФ на адресу уряду Грузії щодо неприєднання до санкцій Заходу щодо Росії через її агресію проти України.

«Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території», – йдеться в дописі.

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Ніколенко зазначав, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі.

«Україна – як на рівні уряду, так і на рівні народу – завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії. Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців в геноцидній війні є політичною підлістю», – заявив речник Міністерства закордонних справ України.

Олег Ніколенко наголосив, що підтримка України з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, але й Грузії.

Нагадаємо, Мамука Мдінарадзе, який займає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення експрезидента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну.

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Згодом МЗС прокоментувало закиди Грузії про «спецоперацію» України із Саакашвілі. Міністерство закордонних справ України наголосило на тому, що ніколи не втручалось і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.