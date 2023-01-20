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У Грузії чоловік застрелив з автомата п'ятьох громадян

Олександра Садова
glavcom.ua
У Грузії чоловік застрелив з автомата п'ятьох громадян
зображення ілюстративне
фото з відкритих джерел

Обвинувачений також відкрив вогонь по викликаних на місце співробітниках МВС, один з яких загинув

У Грузії колишній військовий у ніч на 20 січня в місті Сагареджо з балкона своєї квартири відкрив вогонь з автомата. П'ять громадян загинуло, ще п'ятеро – поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, пише «Грузия online».

Уночі невідомий відкрив стрілянину з верхнього поверху одного з будинків. Пізніше правоохоронці з'ясували, що чоловік служив у Збройних силах Грузії до 2021 року. Мотиви його вчинку невідомі.

За версією слідства, громадянин Н.А., 1974 р.н., здійснив кілька пострілів із балкону однієї з квартир житлового будинку, унаслідок чого чотири особи загинули та п'ять осіб у дворі будинку дістали поранення.

Обвинувачений також відкрив вогонь по викликаних на місце співробітниках МВС, один з яких загинув.

«Громадянин відкрив стрілянину з автоматичної зброї з дому. Удома був його син, повнолітній хлопець. Стрілянина почалася з одного боку балкона, потім з іншого. Згодом цей хлопець покинув будинок. Приїхали правоохоронці, чоловік відкрив вогонь з іншого боку та поранив нашого співробітника. Він помер дорогою до лікарні. Це все, що ми поки знаємо», – заявив Вахтанг Гомелаурі.

Коли правоохоронці в результаті спецоперації зламали двері до квартири злочинця, його виявили нерухомого з кривавою раною в голові. Там же було виявлено кільця від гранати, тому на місце викликали саперів. Наразі сапери вже закінчили роботу на місці, і територія безпечна.

За словами міністра, син обвинуваченої нічого не може сказати про те, що сталося.

«Син нам нічого не може сказати. Мовляв, коли вийшов, були трупи, він вибіг – більше він нам нічого не сказав», – додав Вахтанг Гомелаурі.

За останньою інформацією, внаслідок стрілянини п'ятеро людей загинули, п'ятеро дістали поранення. За даними МВС, після прибуття на місце події загону спеціального призначення обвинувачений імовірно здійснив самоліквідацію, вистріливши з вогнепальної зброї.

Нагадаємо, прокуратура штату Нью-Мексико висуне актору Алеку Болдвіну, який застрелив оператора Галину Хатчінс під час зйомок фільму «Іржа» у 2021 році, кримінальні звинувачення.

Раніше повідомлялося, що на Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина.

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Теги: Грузія стрілянина зброя чоловік поранення

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