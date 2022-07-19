Біткоїн почав зростати після рекордного падіння

Рекордне зростання інфляції у США позначилося на курсі криптовалют

Рекордне зростання інфляції у США позначилося на курсі криптовалют

Біткоїн коштує більше $22 тис. уперше за місяць

Ціна біткоїна, найбільш популярної криптовалюти у світі, піднялася вище за $22 тис. уперше із середини червня завдяки зростанню глобальних фондових ринків.

Курс біткоїна до 19:55 (за київським часом) зростає на 5,8% – до $22,147 тис., за даними біржі Kraken.

Ефір, друга за популярністю криптовалюта, зросла в ціні на 11,3% – до $1496.

«Біткоїн відновився з рівнів $20 тис. на тлі оптимізму Волл-стріт, що трохи збільшився, до ризикових активів», – написав аналітик брокерської компанії Oanda Едвард Мойя.

Американські фондові індекси завершили минулу п'ятницю максимальним зростанням за місяць і продовжують зростати у понеділок, як і європейські акції.

Нагадаємо, у квітні Центральноафриканська Республіка зробила Bitcoin офіційним платіжним засобом. У країні вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни.

Разом з тим з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у біткоїнах кредити та сплачувати іпотеку.

Джерело: Інтерфакс-Україна