  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Біткоїн почав зростати після рекордного падіння
рус
    Економіка

    Біткоїн почав зростати після рекордного падіння

    Рекордне зростання інфляції у США позначилося на курсі криптовалют - Біткоїн почав зростати після рекордного падіння
    Рекордне зростання інфляції у США позначилося на курсі криптовалют

    Біткоїн коштує більше $22 тис. уперше за місяць

    Ціна біткоїна, найбільш популярної криптовалюти у світі, піднялася вище за $22 тис. уперше із середини червня завдяки зростанню глобальних фондових ринків.

    Курс біткоїна до 19:55 (за київським часом) зростає на 5,8% – до $22,147 тис., за даними біржі Kraken.

    Ефір, друга за популярністю криптовалюта, зросла в ціні на 11,3% – до $1496.

    «Біткоїн відновився з рівнів $20 тис. на тлі оптимізму Волл-стріт, що трохи збільшився, до ризикових активів», – написав аналітик брокерської компанії Oanda Едвард Мойя.

    Американські фондові індекси завершили минулу п'ятницю максимальним зростанням за місяць і продовжують зростати у понеділок, як і європейські акції.

    Нагадаємо, у квітні Центральноафриканська Республіка зробила Bitcoin офіційним платіжним засобом. У країні вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни.

    Разом з тим з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у біткоїнах кредити та сплачувати іпотеку.

    Читайте також: Десять альтернатив біткоїну. ТОП криптовалют, які стрімко ростуть

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: курс валют Біткоїн криптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біткоїн почав зростати після рекордного падіння