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  4. Bitcoin вперше з грудня 2020 року впав нижче за $20 тисяч
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    Економіка

    Bitcoin вперше з грудня 2020 року впав нижче за $20 тисяч

    Вартість&nbsp;Bitcoin&nbsp;впала на 6,76% - Bitcoin вперше з грудня 2020 року впав нижче за $20 тисяч
    Вартість Bitcoin впала на 6,76%
    фото із відкритих джерел

    Найпопулярніша криптовалюта світу рекордно просіла. Разом з Bitcoin подешевшав й Ethereum

    Вартість Bitcoin вранці 18 червня впала на 6,76%, опустившись нижче за $20 тисяч. Таких показників Bitcoin сягнув вперше з грудня 2020 року. Про це свідчать дані торгів майданчика Coindesk.

    Так, до 10:10 за Києвом вартість криптовалюти досягла $19,42 тисячі. На цьому падіння курсу не зупинилося. Вже до 10:13 години вартість Bitcoin склала $19,39 тисячі, а потім, через чотири хвилини, досягла позначки $19,36 тисячі, опустившись на 7,05%.

    Варто зауважити, що 13 червня Bitcoin торгувався на найнижчому рівні за останні 18 місяців – $25 тисяч.

    Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями Федеральної резервної системи США підняти ставку.

    Також Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта у світі, впала до $1303. За даними Coindesk, станом на 11:15 за Києвом Bitcoin торгується по $24 746, Ethereum $1 267.

    Нагадаємо, у квітні Центральноафриканська Республіка зробила Bitcoin офіційним платіжним засобом. У країні вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни.

    Разом з тим з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у Bitcoin кредити та сплачувати іпотеку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Біткоїн криптовалюта окупація #stoprussia
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    Bitcoin вперше з грудня 2020 року впав нижче за $20 тисяч