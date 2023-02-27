«Дружби» з Росією стає все менше: однойменний нафтопровід використовує Казахстан

Казахстан розпочав перші поставки трубопроводом «Дружба» до Німеччини, замінюючи німецьким НПЗ російську нафту

Росія припинила трубопровідні постачання нафти Польщі, відповідно, відвантаження російської нафти північною гілкою нафтопроводу «Дружба» до Європи повністю припинилося. Місце країни-агресора зайняв Казахстан, який днями розпочав перші поставки трубопроводом «Дружба» до Німеччини, замінюючи німецьким НПЗ російську нафту. Щодо РФ, то її поставки трубопроводом «Дружба» ще здійснюються південною гілкою до Словаччини та Угорщини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Транснафта» почала прокачування нафти з Казахстану транзитом через Росію в напрямку пункту здачі «Адамова застава» в Польщі, повідомив радник президента трубопровідної компанії Ігор Дьомін. Кінцевою точкою постачання є нафтопереробні заводи Leuna та Shwedt у Німеччині, які до кінця минулого року забезпечувалися російською сировиною (обсяг постачання — близько 19 млн тонн на рік). Але після закінчення довгострокового контракту німецькі споживачі відмовилися від закупівель у РФ, уклавши контракт на імпорт нафти з Казахстану, яка поставлятиметься через трубопровідну систему «Дружба».

Нагадаємо, восени глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом «Дружба».