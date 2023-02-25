Ухвалено десятий пакет санкцій проти Росії

Серед іншого, санкції стосуватимуться відповідальних за депортацію та примусове усиновлення українських дітей

Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До санкційних списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму Twitter. Новий пакет також передбачає заборону російських пропагандистських медіа.

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«Прийнято десятий пакет санкцій. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ», – написав він. Боррель додав, що обмеження стосуватимуться «тих, хто несе відповідальність за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей».

Нагадаємо, Польща, яка виступає за посилення санкційного режиму для РФ, погодилася схвалити пакет за «шістьма гарантованими умовами», які передбачають включення до списку санкцій осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, посилення роботи з білоруських санкцій, подальшу роботу над санкціями щодо атомної галузі, застосування санкцій до російських діамантів, спеціальний механізм, що контролює рівень диверсифікації імпорту синтетичного каучуку в ЄС та початок роботи із притягнення до відповідальності 150 російських пропагандистів, список яких було запропоновано Польщею.

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