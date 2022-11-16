Глава МЗС Угорщини зробив заяву через зупинку нафтопроводу «Дружба»

Нафтопровід «Дружба» не постраждав, але був пошкоджений елемент інфраструктури

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом «Дружба». Про це йдеться у відеозверненні Сійярто у Facebook.

Саме цим трубопроводом йде постачання нафти до Угорщини. За наявною інформацією, сам нафтопровід «Дружба» не постраждав, але був пошкоджений елемент інфраструктури, який експлуатує нафтопровід – трансформаторна підстанція, заявив він.

«Транспортування трубопроводом, ймовірно, зможе відновитися найближчим часом, енергопостачанню Угорщини нічого не загрожує», – додав Сіярто.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони у зв'язку із зупинкою нафтопроводу «Дружба» та падінням ракет у Польщі. Після обстрілів Україна повідомила російську компанію «Транснєфть», що прокачування нафти трубопроводом «Дружба» у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги.

Як відомо, в другій половині дня 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.