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Експорт зерна з України спроститься: Угорщина відкрила найсучасніший контейнерний термінал

Юрій Лящук
glavcom.ua
Експорт зерна з України спроститься: Угорщина відкрила найсучасніший контейнерний термінал
Термінал був збудований у рекордні терміни
фото з відкритих джерел

Термінал був збудований у рекордні терміни і тепер є «найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті»

Біля угорського села Феньєшлітке неподалік кордону з Україною відкрили залізничний логістичний термінал East-West Gate, призначений спочатку для перевалки вантажів на маршрутах між Європою та Азією, і який у короткостроковій перспективі в умовах війни в Україні буде задіяний насамперед для полегшення експорту зерна з неї.

Як зазначив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто, який відвідав відкриття комплексу, він був збудований у рекордні терміни і тепер є «найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті».

Чиновник зазначив, що на об'єкті, в який було інвестовано близько 30 млрд форинтів (2,6 млрд гривень), буде працевлаштовано 500 осіб, а його потужність становитиме 1 млн контейнерів на рік, що вдвічі більше потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Зауважимо, що 16 жовтня повідомлялося, що Україна і Туреччина готові продовжити дію «Зернової ініціативи». Відповідна заява прозвучала під час зустрічі в Спільному координаційному центрі у Стамбулі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

 Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: Угорщина зерно

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