«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС

за За даними видання Reuters, частка Росії в імпорті газу до Австрії в грудні 2023 року зросла до рекордних 98% порівняно із 76% місяцем раніше

Австрія хоче якнайшвидше реалізувати план щодо відмови від постачання енергоресурсу з РФ

«Газпром» ризикує втратити останнього великого клієнта в ЄС через рішення європейського суду. Зокрема в Австрії вирішується питання з розірванням контракту, який було підписано між державною компанією OMV та «Газпромом» на імпорт російського природного газу. Про це пише місцеве видання Kleine Zeitung.

Австрія хоче якнайшвидше реалізувати план щодо відмови від постачання енергоресурсу з РФ.

Зазначається, що нафтогазовий концерн OMV має довгостроковий контракт із «Газпромом», договір має діяти ще 16 років — до 2040 року. Концерн отримує близько половини всього російського газу, який проходить транзитом через Україну.

Однак, за даними австрійських журналістів, міністерство енергетики доручило Австрійському інституту економічних досліджень (Wifo) до літа 2024 року підготувати аналіз економічних наслідків припинення контракту й ризиків, пов'язаних зі збереженням залежності від російського газу.

Водночас, за даними видання Reuters, частка Росії в імпорті газу до Австрії в грудні 2023 року зросла до рекордних 98% порівняно із 76% місяцем раніше, хоча загальний обсяг ресурсу, що надходить, трохи знизився.

«Ринок і енергетичні компанії, які є його частиною, не виконують свій обов'язок щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається занадто повільно» — зазначила міністерка енергетики Австрії Леонор Гевсслер.

Як зазначається, країни Європи ще 2022 року почали поступово скорочувати свою залежність від російського газу. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну тільки прискорило цей процес. Наприклад, у липні того року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала угоду з Азербайджаном щодо збільшення постачань газу в Європу в найближчі п'ять років щонайменше до 20 мільярдів кубометрів щорічно.

Також Італія, Німеччина та Франція домовилися з Катаром збільшити постачання газу. У 2023 році європейські країни підписали угоду про те, що до 2050 року азійська країна щорічно постачатиме на європейський ринок 3,5 мільйона тонн скрапленого палива

Також 2022 року запрацював газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік. Його проклали від родовищ Норвегії в Північному морі через Данію та Балтику до Польщі, і він має повністю замінити постачання «Газпрому».

Як повідомлялося, що за два роки повномасштабної війни норвезька компанія змогла практично повністю замінити «Газпром» у сфері поставок газу в Європу.

Також через наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська енергетична компанія «Газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі.