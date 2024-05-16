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Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс
За результатами переговорів між Путіним та Сі Цзіньпіном підписано 12 документів
фото: росЗМІ

Візит російського диктатора до Китаю важливих двосторонніх угод Кремлю не приніс

Російський диктатор Володимир Путін зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном за результатами переговорів, що тривали 2,5 години, підписали 12 документів. Серед них – угоди про постачання до Китаю російського топінамбуру та субпродуктів із яловичини, пишуть росЗМІ.

Візит Путіна до Китаю не приніс Кремлю важливих двосторонніх угод. За результатами підписаних угод країна-агресорка постачатиме Китаю топінамбур та субпродукти із яловичини, зокрема яловичі хрящі та шлунки. Крім того, Путін і Сі Цзіньпін домовилися про створення в прикордонній зоні резервату «Земля великих кішок» та затвердили концепцію розвитку острова Уссурійський, який було безоплатно передано Китаю у 2008 році.

Три документи стосуються об'єднання зусиль держпропаганди: китайське агентство «Сіньхуа» співпрацюватиме з російськими ЗМІ, а також проведе експертний форум БРІКС спільно з агентством «Росія сьогодні». Крім того, медіакорпорація Китаю CMG підписала меморандум про співпрацю з «Газпром-Медіа Холдингом», який володіє, зокрема, телеканалом НТВ.

Також було погоджено меморандум «у сфері інфраструктурного та інженерного будівництва» та аналогічний документ про співпрацю між бізнес-об'єднанням «Ділова Росія» та Китайським комітетом зі сприяння міжнародній торгівлі. В той самий час у списку документів відсутня угода про будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2», за допомогою якого Кремль розраховував замінити «Газпрому» втрачений європейський ринок.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі.

Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін хоче врегулювати платежі між країнами, домовитися про збільшення експорту газу та нафти і залучити китайські інвестиції. Китаїст Олексій Чигадаєв, політолог і сходознавець з Лейпцизького університету в Німеччині зауважив, що Росія не перебуває у зовсім принизливому становищі та не просить у Пекіна фінансової підтримки, якогось військового обмундирування чи техніки. За його словами, Москва вимагає ефективної торговельно-економічної взаємодії.

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Теги: диктатор економіка Газпром Китай путін Меморандум документи БРІКС Сі Цзіньпін росія

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