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Європа знайшла альтернативу російському «Газпрому» – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європа знайшла альтернативу російському «Газпрому» – Bloomberg
Російська енергетична компанія «Газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі
фото з відкритих джерел

До початку вторгнення в Україну «Газпром» забезпечував близько 35% усього газу Європи

За два роки повномасштабної війни норвезька компанія змогла практично повністю замінити «Газпром» у сфері поставок газу в Європу. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають журналісти, через російське вторгнення в Україну ціни на енергоносії різко зросли, але тепер норвезький нафтогазовий гігант Equinor зміг «забрати собі корону», яка колись належала російському «Газпрому».

Зараз Норвегія постачає 30% газу блоку, при цьому до початку вторгнення в Україну «Газпром» забезпечував близько 35% усього газу Європи.

Bloomberg пише, що з більш ніж 109 млрд кубометрів природного газу, експортованих Норвегією до Європи минулого року, приблизно дві третини було продано компанією Equinor. Журналісти запевняють, що цього було б достатньо, щоб забезпечити Німеччину електроенергією до 2026 року.

Керівник відділу мідстриму, маркетингу та переробки Equinor Ірен Руммельхофф заявила, що привабливість компанії різко змінилася через скорочення потоків з Росії.

Як повідомлялося, через наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська енергетична компанія «Газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі.

Так, згідно з оприлюдненим звітом компанії, після прибутку в 1,23 трильйона рублів у 2022 році, чисті збитки за другий рік війни у ​​2023 році становили близько 629 млрд рублів (еквівалентно €6,4 млрд).

До слова, Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній – «Газпром», яка і так зазнала рекордних збитків за останніх 25 років.

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Теги: Газпром газ Норвегія Європа бізнес

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