Масштабний страйк у Греції: скасовано авіарейси, не працює транспорт

Через загальний страйк профспілок у Греції зупинились аеропорти та не працюють пороми

У Греції в середу, 9 квітня, відбувається загальнонаціональний страйк профспілок, у зв'язку з чим пороми стоять у порту, авіарейси скасовано, а громадський транспорт працює лише частково. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

«Понад 15 тис. людей вийшли на вулиці Греції в середу під час другого 24-годинного загального страйку цього року, вимагаючи підвищення зарплат відповідно до зростання вартості життя», – йдеться у матеріалі.

Профспілки вимагають від влади припинити заходи жорсткої економії, запроваджені міжнародними кредиторами десять років тому.

24-годинний страйк оголосили два головні профспілки, що охоплюють державний та приватний сектори.

«В Афінах поліція повідомила, що понад 10 тис. людей зібралися біля парламенту в рамках акції профспілок державного та приватного секторів проти консервативного уряду прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса», – зазначають журналісти.

Загальний страйк у Греції вдарив по транспорту та торгівлі

Протестувальники вигукують «підвищення зарплат», «несправедливість душить нас» і «Геть Нову демократію» – партію Міцотакіса. Вони вимагають підвищення зарплат та повного повернення прав на ведення колективних переговорів, які були скасовані у рамках міжнародної допомоги під час фінансової кризи у Греції.

Комерційні рейси до і з Греції, а також між внутрішніми пунктами призначення були скасовані з півночі до півночі четверга.

Крім того, у грецькій столиці Афінах автобуси, тролейбуси, потяги, трамваї та метро працювали лише частину дня. Профспілки запланували три марші протесту в центрі Афін пізніше в середу, аналогічні демонстрації заплановані і в інших містах.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Афінах через страйк зупинили роботу аеропорт та залізниця